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İtalya'da 'Süper Yeşil Geçiş' sertifikası dönemi başladı

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sadece aşı yaptıranların ya da hastalığı kısa süre önce atlatanların sahip olabileceği "Süper Yeşil Geçiş" sertifikası sosyal faaliyetlere girişler için zorunlu hale geldi.

İtalya'da 'Süper Yeşil Geçiş' sertifikası dönemi başladı

Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin 24 Kasım'da "Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" belgesi adıyla açıkladığı ve kamuoyunda "Süper Yeşil Geçiş (Super Green Pass)" belgesi olarak bilinen sertifika yürürlüğe girdi.

Buna göre, restoranların kapalı mekanları, stat, tiyatro, sinema, diskotek ve kamuya yönelik tören, konser ve kutlama alanlarına girişlerde sadece aşı yaptıranların ve Kovid-19 geçirenlerin sahip olabileceği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi aranacak.

Hükümetin yine 24 Kasım’da aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada da şehirler arası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu testi gösteren "Normal Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale geldi.

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