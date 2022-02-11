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İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna, bu yıl ilk kez kül ve lav püskürttü.

İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü

Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin civarında olan Etna Yanardağı'nda birkaç aylık aranın ardından, bu yılın ilk volkanik faaliyeti gözlendi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dün akşam başlayan ve gece saatlerine kadar süren volkanik faaliyet, yanardağın aktif güneydoğu kraterinde yaşandı.

Güçlü patlamalar neticesinde, yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe ulaştığı ve ayrıca güneydoğu kraterinden farklı yönlere doğru birkaç yüz metrelik lav akışlarının da adanın farklı noktalarından gözlendiği belirtildi

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