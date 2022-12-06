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İtalya Başbakanı Meloni, Batı Balkanlar'a karşı büyük sorumlulukları olduğunu söyledi
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olarak Batı Balkanlar'a yönelik büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.
DÜNYA 06.12.2022, 15:39
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Meloni, toplantı öncesinde basına kısa açıklama yaptı.
Başbakan Meloni, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı sonrasında bizim Batı Balkanlar'a yönelik büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu ülkelerin, AB’ye üyelik süreçlerinin teşvik edilmesinin önemli olduğu kanısındayım. Bildiğiniz gibi İtalya’nın da üzerinde durduğu ekonomiden siber güvenliğe, çalışmamız gereken birçok konu var." ifadelerini kullandı.
Meloni, İtalya'ya güvenilebileceğini sözlerine ekledi.
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