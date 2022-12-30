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İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini belirtti.

DÜNYA 30.12.2022, 11:00
İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 22 Ekim'de göreve gelen Meloni, ilk yıl sonu basın toplantısını düzenledi.

Meloni, Ukrayna - Rusya Savaşı'nın yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Meloni, Kiev'e gideceğini Zelenskiy'e de söylediğini aktardı.

Meloni görüşmede, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu ve bu nedenle ilk adımların atılabileceğini inandığı 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini ifade etti.

Barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz." dedi.

Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy'nin de barışın olması için girişimlerin başlatılması yönünde isteği olduğuna işaret eden Meloni, "Barışın sağlanması için yapılabilecek her şey yapılmalı, kimse savaşı sevmez ve bunda hemfikiriz." dedi.

Meloni, barış istenirken Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğine işaret etti.

Yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı olarak yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin konuşan Meloni, birçok meslektaşının bu konuyu "İtalyan işi" olarak nitelediğini ve bunun ülkesini lekelediğini belirtti. Söz konusu nitelemeden duyduğu rahatsızlığı aktaran Meloni, bu konunun "İtalyan işi" olmadığını "sosyalist işi" olduğunu savundu.

Meloni, konunun sadece İtalyanları değil, Belçikalıları, Yunanlıları ve diğer milletlerden insanları da ilgilendirdiğine dikkati çekerek "Olsa olsa bir parti meselesidir, bir sosyalist işidir." dedi.

Yolsuzluk ve kara para aklama meselesinin "İtalya'yı değil siyasi bir aileyi" ilgilendirdiğini kaydeden Meloni, sorumlulukların partilerin değil ülkelerin arasında olduğunu söyledi.

Belçika'da yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve aralarında eski AP'nin İtalyan Milletvekili Pier Antonio Panzeri ile AP'nin Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan, Meloni, İtalya'nın NATO'ya katkı sağlamaya yönelik mükellefiyetlerine değinerek ülkesinin taahhütlerini yerine getirmeye istekli olduğunu belirtti.

Bu katkıların şartlara bağlı olduğunu vurgulayan Meloni, halihazırda katkılara ilişkin miktar veya zaman dilimi veremeyeceklerini dile getirdi.

Kovid-19

Meloni, Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğiyle yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerinin kaldırılacağını açıklamasının ardından Çin'den gelenler için Kovid-19 testi yapılmasının zorunlu hale getirildiğini anımsattı.

İtalya havaalanlarında Çin'den gelenlere yapılan Kovid-19 testlerinden 15'inin sonucunda Omicron varyantı tespit edildiğini kaydeden Meloni, durumun şu an kontrol altında olduğu bilgisini verdi.

Meloni, Kovid-19'a karşı maske kullanılmasının ve test yaptırılmasının faydalı olduğunu belirtti.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyururken geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edileceğini açıklamıştı. Bunun ardından Çin'de Kovid-19 vakalarının artmasının ardından aralarında İtalya'nın da olduğu bazı ülkeler, Çin'den gelenler için Kovid-19 testi yapılmasını ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirmişti.

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