İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda geçiş yönetimi seçimi ikinci tura kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi için aday dört listeden hiçbiri yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından, Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 74 forum üyesinin katıldığı seçimde, üç üyeli Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı seçilecek.

"Liste yöntemine" göre yapılan oylamada, LSDF üyeleri, 4'er adaydan oluşan toplam 4 listeyi oyladı. Her listede Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyinin 2 üyesi ve Başbakan pozisyonu için aday isimler yer aldı. Ancak aday listelerinden hiçbiri birinci turu kazanmak için yeterli yüzde 60 çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimlerde, Fethi Başağa'nın Başbakan adayı, Akile Salih'in Başkanlık Konseyi Başkanı adayı olduğu liste ile Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakan adayı, Muhammed el-Menfi'nin Başkanlık Konseyi Başkanı adayı olduğu liste ilk iki sırada ikinci tura kaldı.

Birkaç saat sonra devam etmesi planlanan ikinci tur oylamada aday listelerinden yüzde 50+1, yani salt çoğunluğu sağlayan liste ülkeyi geçiş döneminde yönetmeye hak kazanacak.