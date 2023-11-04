İsrail'den Gazze'deki Çocuk Hastanesi girişine saldırı: 2 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini hedef aldı.

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastanenin girişine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesi'nin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığını ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.