İsrail'deki partiler acil durum hükümeti kurulmasını kabul etti

İsrail hükümetindeki koalisyon partilerinin, "acil durum hükümeti" kurulmasını kabul ettiği belirtildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, koalisyon partilerinin, acil durum hükümeti kurulmasını kabul ettiği ve Netanyahu'ya buna öncülük etmesi için izin verdiği belirtildi.

Halihazırda hükümet, Likud'un yanı sıra aşırı dindar ve aşırı sağcı Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail muhalefetine "acil ulusal birlik hükümeti" kurma çağrısında bulunmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.