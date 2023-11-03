İsrail Yine Hastane Yakınını Bombaladı! Gazze'deki Sağlık Kurumlarına Yapılan Saldırılarda Ağır Kayıplar Var

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun kritik noktalarda gerçekleştirdiği hava saldırıları, acil sağlık hizmetleri veren hastaneleri ve sivil halkı doğrudan etkiledi. Bu hücumlar, bölgede sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesine neden oldu.

Şifa Hastanesi ve Civardaki Yapılar Ağır Hasar Aldı

İsrail'in savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılar neticesinde, Şifa Hastanesi ve çevresindeki yapılar ciddi zarar gördü. Şifa Hastanesi'nin Müdürü'nün açıklamalarına göre, hastane önündeki trajik olayda en az 60 kişi yaşamını yitirdi. Hastane civarındaki diğer binaların yanı sıra, Endonezya Hastanesi ve yakınlarında bulunan bir okul da hedef alındı.

Yaralı Taşıyan Ambulans Konvoylarına Yönelik Saldırılar

İsrail güçleri, yaralıları bölgeden çıkarmaya çalışan ambulans konvoylarını da vurdu. Gazze'de görev yapan sağlık yetkilileri, yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırıları kınadı ve bu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bu saldırılar sonucunda, birçok ambulans kullanılamaz hale geldi.

Endonezya Hastanesi'ne Yönelik Saldırı ve Çocukların Durumu

İsrail ordusu tarafından Endonezya Hastanesi ve yakınındaki sivil yapılara yapılan saldırılarda, can kaybının ve yaralıların büyük bir kısmının çocuklardan oluştuğu rapor edildi. Bölgedeki yakıt sıkıntısı da hastane jeneratörlerinin işlevselliğini tehdit ediyor, bu da sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için ciddi endişe oluşturuyor.

Kudüs Hastanesi'ne Sabah Saldırısı

Günün erken saatlerinde, Kudüs Hastanesi ve çevresinde bulunan siviller İsrail'in hedefi oldu. Kadın ve çocukların büyük çoğunluğunu oluşturduğu yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bu alan, şiddetli patlamalarla sarsıldı.

Gazze'de Yaralıların Tahliyesi Çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki yaralıların tahliyesi için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Uluslararası Kızılhaç'ın dahi güvence sağlayamadığı bu zor zamanlarda, bakanlık tüm dünya ülkelerine, halklarına ve uluslararası kuruluşlara Cenevre Konvansiyonu gereğince harekete geçme çağrısı yaptı.