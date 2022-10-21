İsrail, Ukrayna savaşında Batı ile Rusya arasında sıkıştı

Ukrayna savaşı boyunca "değişken" bir dış politika izleyen İsrail, son gelişmelerle birlikte artık tarafını seçmesi için tüm aktörlerden baskı gördüğü bir noktada.

İsrail diplomatik, güvenlik ve stratejik ortaklıklarını özellikle ABD ve Batı ülkeleri ekseninde inşa etmesine rağmen son yıllarda özellikle Binyamin Netanyahu'nun başbakanlığı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu ilişki sonucunda Moskova ile yakınlaşan bir görüntü çizdi.

İsrail, Rusya ile sağladığı askeri koordinasyon sayesinde İran'a bağlı hedefler olduğu gerekçesiyle Suriye'ye hava ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Ancak Ukrayna savaşının doğurduğu Rusya ve Batı arasındaki yeni kamplaşma İsrail'i zor durumda bıraktı. Rusya'nın Ukrayna saldırısına başlamasından sonra İsrail hükümeti başlangıçta Rusya'yı doğrudan hedef alan açıklamalardan kaçınarak "ateşkes ve barış" çağrılarını yineledi ve Ukrayna'ya sadece insani yardım gönderdiğine vurgu yaptı.

İsrail'in bir önceki Başbakanı Naftali Bennett Rusya'nın ismini zikretmeden Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaparken, dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'yı suçlayan ve kınayan açıklamalarıyla dikkati çekti.

Tel Aviv yönetimi, Rusya'yı karşısına alma konusundaki çekincelerini, "Ukrayna'daki sayısı yüz binlere ulaşan Yahudi cemaati" ve "Suriye'deki Moskova ile askeri koordinasyon, güvenlik" şeklinde sıraladı.

Sürpriz arabuluculuk girişimi

Bennett, savaşın başladığı ve uluslararası diplomasi arenasında yoğun bir trafik yaşandığı dönemde 5 Mart'ta Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sağ muhafazakar söylemiyle tanınan Bennett, Yahudiler için kutsal sayılan "Şabat" günü yaptığı bu ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Putin ile üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bennett, ziyaretinin amacını "Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabası" olarak açıkladı.

Ancak Bennett'in bu girişimi ne İsrail, ne Batı, ne de Ukrayna'da takdir topladı, üstelik bir sonuç da getirmedi.

Ukrayna savaşının gidişatı dengeleri bozdu

İsrail'in Ukrayna ve Rusya'ya karşı tavır alma konusunda ABD ve Batı'daki müttefiklerinden baskı gördüğü basına yansıdı. Bu kapsamda İsrail, nisan ayı sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, nisan ayında Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmak amacıyla yapılan oylamada İsrail, Rusya aleyhine oy kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurguladı.

Rus yöneticilerin, Filistinli yetkililerle yaptığı telefon trafiği de bu dönemde yoğunlaştı.

Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" açıklamasına İsrail'den tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, mayıs başında "Adolf Hitler'in Yahudi asıllı olduğu" yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler geldi. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dönemin İsrail Başbakanı Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Bennett'ten özür dilediği bildirildi. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in özür dilediğine dair bir bilgi yer almadı.

Bu dönemde, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli paralı askerlerin Ukrayna saflarında Rus birliklerine karşı savaştığını iddia etti. İsrail'in İran bağlantılı olduğu gerekçesiyle Suriye içindeki noktalara düzenlediği hava ve füze saldırıları da Moskova tarafından eleştirilmeye başlandı.