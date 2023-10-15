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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplarla savaşının "ölümcül ve durumu sonsuza kadar değiştireceğini" söyledi. İsrail basınındaki haberlere göre, Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakında yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplarla savaşının "ölümcül ve durumu sonsuza kadar değiştireceğini" söyledi. İsrail basınındaki haberlere göre, Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakında yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gallant, İsrail ordusunun Hamas’ı ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Gazze'deki tüm tünellere ulaşacaklarını ve Filistinli grupların tüm üyelerini ortadan kaldırmadıkları sürece görevi yerine getirmemiş olacaklarını" dile getirdi.

Filistinli gruplarla İsrail ordusu arasındaki savaşa işaret eden Gallant, "Güçlü bir savaş olacak, ölümcül bir savaş olacak, kesin bir savaş olacak ve durumu sonsuza dek değiştirecek bir savaş olacak." ifadelerini kullandı.

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