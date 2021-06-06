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İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere saldırı: 10 yaralı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli aktivistler için düzenlenen destek gösterisine gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi yaralandı.

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere saldırı: 10 yaralı

Filistinliler, Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail polis karakolu önünde gözaltında tutulan Filistinli aktivistler için gösteri düzenledi.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin Selahaddin Caddesi'ndeki karakol önünde düzenlenen gösteriye plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4 Filistinlinin plastik mermiyle, ikisi çocuk biri ilk yardım görevlisi 6 Filistinlinin de ses bombalarıyla yaralandığı, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisleri, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik zorunlu göç dayatmasının dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayan Filistinli aktivist Muna el-Kurd’u gözaltına almıştı.

Polisler, Muna’yı, gözaltı kararı çıkarılan kardeşi Muhammed el-Kurd’u yakalamak için gözaltına almıştı.

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