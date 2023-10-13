İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

İsrail'in kısıtlamalar getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları dolayısıyla sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.