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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti
İsrail polisi, bir kısım Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir’e girişine izin vermedi. İsrail polisi Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail'in kısıtlamalar getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları dolayısıyla sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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