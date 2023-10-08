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İsrail, Ölenlerin Sayının 600'e Olduğunu Açıkladı

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İsrail, Ölenlerin Sayının 600'e Olduğunu Açıkladı
İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e çıktığını açıkladı.

İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e çıktığını açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 600 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı.

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