İsrail Maslahatgüzarı, Türkiye ile ilişkilerde bir sonraki aşamaya geçildiğini söyledi
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, "Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine çok inanıyorum. Çünkü sürecin iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek noktaya çıkmasını sağlayacak bir kapı olduğunu düşünüyorum." dedi.
DÜNYA 25.08.2022, 18:50
Ocak 2021'den bu yana resmi olarak Türkiye'de görev yapan Lillian, yeni döneme ilişkin olarak, "İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerde çok net bir şekilde bir sonraki aşamaya girdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Lillian, bölgede daha önce de yaşandığı gibi krizlerle karşı karşıya kalınabileceğine işaret ederek "Bizim coğrafyamızda mesele krizlerin ortaya çıkması değil ne zaman olacağıdır. Ve geçtiğimiz yıl içinde yarattığımız sürecin, çatışma önleyici mekanizma içerdiğine inanıyorum. Ve eğer bu çatışmayı önleme mekanizmasını akıllıca kullanırsak, gelecekteki krizleri kontrol altına alabiliriz." diye konuştu.
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