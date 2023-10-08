İsrail, Lübnan'ı yeniden vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi.