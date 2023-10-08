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İsrail, Lübnan'ı yeniden vurdu

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İsrail, Lübnan'ı yeniden vurdu
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail Haartez gazetesinden geçilen haberde, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşlediği kaydedildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde ise, İsrail'in Lübnan'dan gelecek İHA saldırısı tehdidine karşı savunma sistemini aktif ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail saldırısında 2 çocuğun yaralanmıştı.

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