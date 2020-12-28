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İsrail Koronavirüs sebebiyle iki haftalık karantinaya girdi

İsrail, Kovid-19 ile mücadele kapsamında pazar akşamından itibaren iki haftalık karantinaya girdi.

İsrail Koronavirüs sebebiyle iki haftalık karantinaya girdi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail polisi kapanmayla ilgili talimatların uygulanması hedefiyle ülke genelinde onlarca kontrol noktası oluşturdu. İki hafta sürecek karantinanın uzatılma olasılığı bulunuyor. 

Karantina kapsamında fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, lokantalar ise sadece paket servisi verebilecek. Kapalı alanlarda 10, açık alanlarda da 20'den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek. Toplu taşıma hizmetlerinin sayısı da düşürülecek.

İsrailliler, evlerinden 1 kilometreden fazla uzağa gidemeyecek ve gıda maddesi almak için evlerinden dışarı çıkabilecek. Ayrıca, sağlık ve güvenlik gibi bazı stratejik sektörlerde çalışanlar ve tedavi amaçlı çıkışlar bundan istisna tutulacak.

280 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Öte yandan Sağlık Bakanı Edelstein, ülkede son bir hafta içinde 280 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını duyurdu.

İsrail'de 20 Aralık'ta, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasına başlanmıştı.

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