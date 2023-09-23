İsrail güçlerince öldürülen Filistinli toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen 33 yaşındaki İbrahim Hasani Kadeh son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Deyr Nidham köyü yakınında İsrail askerleri tarafından 10 Temmuz'da öldürülen ve cenazesi dün ailesine teslim edilen Filistinli Kadeh için Ramallah'ta yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılanlar, tekbir getirip, çeşitli sloganlar atarak Filistinli gruplara birleşme ve bölünmeyi reddetme çağrısı yaparken, bazı kişiler de havaya ateş açtı.

Yüzlerce Filistinli tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kadeh'in naaşı toprağa verildi.

İsrail, askerleri tarafından öldürülen Kadeh'in naaşını 10 Temmuz'dan 22 Eylül'e kadar alıkoymuştu.

- İsrail'in cenazelerini alıkoyduğu Filistinliler

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor. Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde öldürülen 256 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in elinde geçen yıl 27 Ağustos'ta 103 naaşın olduğu, halihazırda ise morglarda 142, Rakamlar Mezarlığı'nda da 256 naaşın bulunduğu" ifade edilmişti.