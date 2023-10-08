İsrail güçleri kendi vatandaşını vurdu

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için terörist zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.