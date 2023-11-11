İsrail Gazze'yi Vurmaya Aralıksız Devam Ediyor

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi burada kazılacak toplu mezara gömülecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.

Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Beyt Lahya ve Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanda 13 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Bedevan ailesinin evini bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

İsrail savaş uçakları Beyt Lahya beldesinde de bir Filistinlinin evini hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu yıkılan evin enkazında 7 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Onlarca kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazda halen kayıplar bulunuyor.

Ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Camisi'nin arkasında bunulan bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle, ambulanslar yaralıları ve ölenlerin naaşlarını taşımakta büyük zorluk yaşıyor.

Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 6 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Celazun Mülteci Kampı'na, Beytullahim kentinin Beyt Feccar beldesine ve Tulkerim kentinin Şuveyka beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Şuveyka beldesinde baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek bir kişiyi gerçek mermiyle elinden yaraladı. Hastaneye nakledilen Filistinlinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ayrıca evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, Şuveyka'da 1, Celazun Mülteci Kampı'nda 2 Filistinliyi, Beyt Feccar beldesinde ise 16 yaşlarında 3 çocuğu gözaltına aldı.

Celazun Mülteci Kampı girişinde de İsrail güçlerince durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Ramallah ve El-Bire kentlerindeki çok sayıda mahalleye de baskın düzenledi.