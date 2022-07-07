İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı telefonda kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.