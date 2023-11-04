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İsrail, Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail, Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde Filistinlilere yönelik gözaltı baskınları düzenlediği belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde Filistinlilere yönelik gözaltı baskınları düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin ikisi kadın en az 55 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 40'a çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı dalgasını yoğunlaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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