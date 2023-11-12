İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı, en az 7 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerim, El Halil, Tubas, Nablus ve Ramallah kentleri ile çeşitli beldelere baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Barka beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Emin Mustafa Seyf'i ateş açarak öldürdü.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 2 Filistinliyi yaraladı. Filistinliler ile çatışmaya giren İsrail askerleri, Tubas'taki olaylarda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Barka beldesine yaptığı baskınlarda bazı evlere zarar verdi. İsrail ordusu, Barka'daki baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistinli tutuklu Mahmud Hacce'nin aracını ise patlayıcılarla havaya uçurdu.

Tulkerim kentine düzenlediği baskında ise İsrail ordusu, bir Filistinlinin evinin girişine patlayıcılar yerleştirip infilak ettirdi, söz konusu Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail askerleri El Halil'de Filistinli tutuklu kadın gazeteci-yazar Lema Hâtır'ın evine baskın düzenleyerek evdeki eşyalara zarar verdi, Hâtır'ın eşi Hazim el-Fahuri'yi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Hacce beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında olaylar çıktı.

İsrail ordusu Ramallah'a bağlı beldelere düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 186 oldu.