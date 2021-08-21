Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs ekonomi haberleri korona Akademide Girişimcilik Zirvesi 24 Haziranda Ajans Press
Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 351 kişinin...
Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor
Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst...
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı...

İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalesinde 10'u çocuk 24 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı

Filistinli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto etti.

İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 10'u çocuk, 24 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan birinin başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk olduğu ifade edildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.