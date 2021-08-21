İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı

Filistinli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto etti.
İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 10'u çocuk, 24 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan birinin başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk olduğu ifade edildi.