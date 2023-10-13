İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 11 Filistinli öldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesi sonucu Tulkerem, Nablus, Tubas, El Halil ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin müdahalesinde 73'ü gerçek, 16'sı plastik mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu toplam 239 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Batı Şeria'daki birçok şehirde İsrail askerleri Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.