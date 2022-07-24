İspanya ve İtalya'daki orman yangınlarında on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü

İspanyol basınında, Avrupa Birliği Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırılan haberlere göre, İspanya'da 2022'nin başından beri 200 bin hektar orman arazisi yandı.Bu arada, ülkenin güneybatısında Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de geçen perşembe çıkan orman yangını devam ediyor.

İspanyol basınına göre, Tenerife'deki orman yangını 2 bin 423 hektarlık yeşil alanı etkiledi. Adanın kuzeyinde yaklaşık 600 kişi tedbiren tahliye edildi.

İtfaiyeciler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.