İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, AB'yi Gazze'de katliamı durdurmaya çağırdı

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliğini (AB) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "katliam" yaşanmaması için İsrail'e "planlarını durdurmasını talep etmeye" çağırdı.

Diaz, X'te yaptığı paylaşımda devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşananları "uluslararası toplumun görmezden gelemeyeceğini" ifade eden Diaz, "Avrupa Birliği (AB), İsrail'in katliama neden olan planlarını durdurmasını talep etmeli." değerlendirmesine yer verdi.

Diaz ayrıca, ülkesinin ve AB'nin "barış için acilen harekete geçmesi gerektiğini" kaydetti.

Daha önce de AB Komisyonunun Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını dondurma kararını, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir." sözleriyle eleştiren Diaz, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." demişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.