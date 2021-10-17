Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Balıkesir salgın
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac...
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir...
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda...
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle...

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, Kandahar vilayetinde bir caminin hedef alındığı terör saldırısının en ağır şekilde kınandığı belirtildi.

İİT'nin her türlü terör saldırısı karşısındaki tutumunun sabit olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye ve yaralılara şifa dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, 15 Ekim'de cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.