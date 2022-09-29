İran’da protestolar ve güvenlik güçlerinin önlemleri sürüyor

Başkent Tahran’ın Sadıkiye bölgesinde ve birkaç semtinde küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

Tahran’da eylemler daha çok pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar atmak suretiyle devam etti.

Başkentin birçok bölgesinde gösterilere karşılık kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemleri de sürüyor.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinin Guherdeşt bölgesinde göstericiler yürüyüş yaparken araç sürücülerinin de korna ile destek verdiği görüldü.

Meşhed’de düzenlenen gösteride ise protestocular polis aracını ters çevirdi.

Senendec şehrinde de göstericiler yürüyüş yaparak yönetim karşıtı sloganlar atarken araç sürücüleri korna ile gösterilere destek verdi.

Yayınlanan videolarda gösterilere katılımın ilk günlere göre azaldığı görüldü.

Şiraz’da üniversite öğrencileri gösteri düzenlerken güvenlik güçleri de aldıkları önlemleri sürdürdü.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı. Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı.

Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.