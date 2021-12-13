Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs emanet fragman korona corona Seher
Gaziantep FK 'ligin en zorlu deplasmanı'
Gaziantep FK 'ligin en zorlu...
KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı
KADES'i kullanan kişi sayısı 3...
Türkiye'de 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 18 bin 796 kişinin...
Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor
Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor

İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde "iyi bir anlaşmaya" varmaya ve karşı tarafın endişelerini gidermeye hazır olduklarını söyledi.

İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmayı" konuştu.

Yaptırımların kaldırılması halinde nükleer programı nükleer anlaşmanın içeriğine göre uygulayacaklarını aktaran Abdullahiyan, "İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tüm meziyetlerinden yararlanmak için iyi bir anlaşmaya ve karşı tarafın muhtemel endişelerini gidermeye hazır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Abdullahiyan ile Busaidi, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.