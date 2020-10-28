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İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını 'ahmakça' olarak nitelendirdi

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını 'ahmakça' olarak nitelendirdi

İran lideri Ali Hamaney, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti savunmasına tepki göstererek, "Bu ahmakça eylem, kendisini cumhurbaşkanı olarak seçen halkın aklına bir hakaret değil midir?" değerlendirmesini yaptı.

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

Mesajında Fransız gençlere hitap eden Hamaney, "Cumhurbaşkanınıza sorun. Allah'ın Peygamberine hakareti neden savunuyor ve onu ifade hürriyeti olarak görüyor? İfade hürriyetinin anlamı, gözde ve mübarek simalara hakaret midir? Bu ahmakça eylem, kendisini cumhurbaşkanı olarak seçen halkın aklına bir hakaret değil midir?" ifadelerini kullandı.

Hamaney, eleştirilerine şöyle devam etti:

"Bir sonraki soru da şudur: Holokostla ilgili tereddüt neden suçtur? Holokostla ilgili bir şey yazan neden cezaevine giriyor da Peygambere hakaret serbest oluyor?"

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