İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi propaganda dönemi sönük geçiyor

Seçime 10 gün kala heyecandan uzak bir havanın hakim olduğu İran'da, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade gibi reformist isimler ile ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyince (AKK) reddedildi.

Veto edilen isimlerden Ahmedinejad ve Taczade oy kullanmayacaklarını belirterek "seçimleri boykot" çağrısında bulunurken, 31 reformist parti ve hareketin çatı kuruluşu Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri de blok olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Ülkede reformist ve ılımlı muhafazakar adayların saf dışı kalması nedeniyle muhafazakarların blok olarak desteklediği Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Reformistler ve ılımlı muhafazakarlar, Cumhurbaşkanının bugünden belli olduğu eleştirisinde bulunuyor.

Adaylığı onaylanan Yargı Erki Başkanı Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani 28 Mayıs'ta propaganda çalışmalarına başladı.