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Iraklı uzmanlara göre Sadr'ın katılmadığı bir hükümetin uzun ömürlü olması zor

Iraklı uzmanlar Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın katılmadığı bir hükümetin ömrünün uzun olmayacağını düşünüyor.

DÜNYA 28.09.2022, 12:01
Iraklı uzmanlara göre Sadr'ın katılmadığı bir hükümetin uzun ömürlü olması zor

Irak'ta üç gün önce, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi ile Sünnileri temsil eden Egemenlik Koalisyonu ve Azim Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Hristiyanları temsilen de Babiliyyun Koalisyonunun yer aldığı "Devleti Yönetme İttifakı" oluşturuldu. Bu ittifakın yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Ancak ülkede geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr'ın olmadığı bir siyasi denklemin varlığını sürdürmesinin zor olduğu kanaati mevcut. Bu nedenle geniş halk tabanına sahip Sadr'ın yer almadığı bu ittifak ilk aşamada hükümeti kurmayı başarsa da ömrünün uzun olmayacağından endişe ediliyor.

Ayrıca hükümeti kurması beklenen Devleti Yönetme İttifakı'nda Türkmenler de bulunmuyor. Bu duruma tepki gösteren Türkmenler, "kırmızı çizgi" olarak gördükleri Kerkük'ün siyasi gruplar arasında pazarlık konusu olmasından kaygılı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, basına yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün geleceğini, güvenliği ve idari statüsünü pazarlık konusu yapılmasını reddediyoruz. Türkmenlerin görüşüne başvurmadan Kerkük ve Türkmenlerle ilgili tek bir anlaşma yapılmasını kabul etmem." dedi.

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