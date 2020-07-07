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Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini 

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haşimi, son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin askeri ve güvenlik kurumlarında yaptığı yeni atamalara ilişkin Anadolu Ajansına açıklamalarda bulunmuştu.

Irak Başbakanı Kazımi, hassas güvenlik ve askeri mevkilerde yaptığı değişikliklerle neyi amaçlıyor?

Iraklı Güvenlik Uzmanı Haşimi'yi "Hizbullah Tugayları öldürdü" iddiası

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülen Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin, "İran destekli Hizbullah Tugaylarının hedefi olduğu" iddia edildi.

Haşimi'nin arkadaşı gazeteci Maan Habib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haşimi’yi Hizbullah Tugayları öldürdü." ifadelerini kullandı.

Habib, arkadaşı ile aralarında geçen diyalogda, Haşimi’nin kendisine, bir hafta önce "Hizbullah Tugayları beni ölümle tehdit etti." dediğini aktardı. 

Bağdat’ta evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Haşimi, İran’a yakın Şii milis grupların devlet karşıtı tutumlarını eleştiriyor ve mezhepler üstü bağımsız bir hükümet görüşünü savunuyordu.

Irak'ta Güvenlik Uzmanı Haşimi suikastı sonrasında bir emniyet yetkilisi azledildi

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazimi, Federal Polis 1. Tümen Komutanı Muhammed Kasım'ı azletti.

Açıklamada görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise bunun Haşimi'nin uğradığı suikastla ilişkili olduğunu ifade etti.

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