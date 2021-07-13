Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Kovid-19'la mücadele kapsamında 59 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 59 milyon...
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün...
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara...
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında...

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 64'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.13.07.2021Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.