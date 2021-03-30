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Irak'ta Peşmergeye yönelik dünkü saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu

Irak'ın Kerkük kenti yakınında dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlenen roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının bulunduğu duyuruldu.

Irak'ta Peşmergeye yönelik dünkü saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu ve federal polis gücünün bölgede operasyon yaptığı belirtildi.Operasyon sırasında roket rampalarına ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasının kuzeyindeki Nebiava bölgesinde 6 adet roket fırlatma rampası bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemelerde söz konusu rampaların Peşmerge güçlerine düzenlenen dünkü roket saldırısında kullanıldığının belirlendiği aktarıldı.

Kerkük sınırında Altunköprü kasabası yakınındaki 5. Peşmerge Cephesine dün akşam saatlerinde 3 roketle saldırı düzenlendiği, olayda can ya da mal kaybının olmadığı bildirilmişti.

Roket saldırısının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti.

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