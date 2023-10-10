İngiltere'den Lübnan'a seyahat uyarısı

İngiltere, vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, "Lübnan'a zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini, Litani Nehri'nin güneyindeki yerlere ise hiçbir şekilde seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 4'üncü gün de devam ederken, Lübnan sınırında da henüz küçük çaplı olsa da çatışmalar sürüyor.

Bakanlık, dün yayımladığı seyahat uyarısında da İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu seyahatler dışında" seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.