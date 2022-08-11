İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla çoklu fırlatma sistemi ve güdümlü füze verecek

İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlayacağı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın bu yılın başlarında İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verdiği çoklu roket sistemlerinin başarılı şekilde kullanılmasının ardından geldiği belirtildi.

Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, yeni askeri desteğin Ukrayna güçlerinin "Rus saldırganlığına ve uzun menzilli toplarının gelişigüzel kullanımına karşı savunmaya devam etmesine" olanak sağlayacağı kaydedildi.

Wallace, İngiltere ve uluslararası toplum bu "yasadışı savaşa" karşı olmaya devam ederek "Putin'in işgaline karşı savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya askeri yardım sağlayacaklarını" söyledi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlayacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu askeri yardımın İngiltere'nin Kanada, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'nın da destekleyeceği yaklaşık 10 bin Ukrayna askerini eğitme konusundaki taahhüdüne katkı sunacağı aktarıldı.