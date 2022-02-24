İngiltere Savunma Bakanlığı: Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e ilerliyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Belarus'taki Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlediğini bildirdi.
DÜNYA 24.02.2022, 20:21
Bakanlık, Twitter hesabından Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin paylaştığı istihbarat güncellemesinde, Rusya'nın saldırılarının kara, hava ve denizden fırlatılan füzelerin kombinasyonu ve topçu bombardımanı yoluyla gerçekleştiğini belirtti.
Özellikle komuta kontrol ve hava savunma tesisleri olmak üzere askeri altyapının hedef alındığına işaret edilen paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e doğru ilerliyor. Rusya, Kiev yakınlarındaki bir hava sahasına hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararlı bir direniş sergiledi ve önemli şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Kesin rakamlar şu anda belirsiz olsa da her iki tarafta da ağır kayıplar var."
Röportaj & Söyleşi Tümü
6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 24 Şubat 2022
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:39
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:24
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15