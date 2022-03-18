İngiltere: Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın bu sabah Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki barbarca eylemlerinden duyduğu tiksintiyi ve Ukrayna halkının zorbalığa karşı kararlı direnişine duyduğu hayranlığı yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy'e tüm İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu söylediği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"(Görüşmede) Zelenskiy, sahadaki durum ve Ukrayna'nın gelişen askeri ve insani ihtiyaçları hakkında (Johnson'a) bilgi verdi. Başbakan Johnson, İngiltere'nin sağlamayı planladığı ek savunma yardımını ortaya koydu ve Ukrayna'ya askeri desteği artırmak için önümüzdeki hafta yapılacak NATO toplantısında müttefiklerle birlikte çalışmayı taahhüt etti. İkili, devam eden barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı."

Johnson'ın, Ukrayna'nın müzakerelerdeki pozisyonuna desteğini sunduğu, Zelenskiy'nin ise İngiltere'nin yakın katılımının çok değerli olduğunu söylediği kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin, yaptırımlar, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımı ve diplomatik tutum dahil Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğinin altı çizildi.

İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı sağlanacağını açıkladı

Johnson, Aberdeen'de İskoç Muhafazakar Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaşta başarısız olacağına her zamankinden daha fazla inandığını dile getirdi.

Putin'in, Ukraynalıların kahramanlığını ve savaşma kararlılığını hafife aldığını belirten Johnson, ülkesinin Ukrayna halkına verdiği desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Johnson, "Acımasız bombardımanlara karşı Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazla savunma silahı sağlanacak." dedi.

"İskoçya'da anayasaya ilişkin tartışmaların zamanı değil"

Johnson, İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'un, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için 2023'ün sonuna kadar "referandum sözü" verdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Avrupa kıtamız, 1945'ten bu yana yaşanan en şiddetli savaşla harap olurken ve kamu hizmetleri ile ekonominin Kovid-19 salgınından kurtulması gerektiği bir zamanda anayasaya ilişkin tartışmaların zamanı değil."