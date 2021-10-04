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İngiltere'nin güneydoğusu ve Londra'da akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği, benzin istasyonlarında akaryakıt tedarikine ilişkin sorunların ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra'da devam ettiğini ancak ülkenin geri kalanında neredeyse sona erdiğini duyurdu.

İngiltere'nin güneydoğusu ve Londra'da akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneğinden (PRA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıtın halen bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin en yoğun nüfusuna sahip Londra ve güneydoğu bölgesinde 3 Ekim itibarıyla istasyon depolarının yüzde 22'sinde akaryakıtın olmadığı, bunun İskoçya, Galler ve iç bölgelerde yüzde 6 seviyesine kadar gerilediği kaydedildi.

Ülkedeki 8 bin benzin istasyonundan 5 bin 500'ünü temsil eden PRA'nın başkanı Brian Madderson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yakıt hala Londra ve güneydoğuda en çok ihtiyaç duyulan pompalara gitmiyor." ifadesini kullandı.

Madderson, özellikle ülkenin güneyindeki akaryakıt tedarik problemine tüm paydaşlarla bir çözüm bulunamamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını aktardı.

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