İngiltere havalimanlarındaki kaos giderek büyüyor

Yaklaşık üç yıl boyunca salgın kısıtlamaları nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca İngiliz için bu yaz tatil heyecanı yerini şimdiden çileye bırakmış durumda.

Uzmanlara göre ise yaşananlar sadece bir başlangıç niteliğinde.

İngiltere’de son aylarda artan seyahat talebi nedeniyle yaşanan yoğunluğun gelecek ay çok daha da ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor. Sorunun temelinde ise ülkedeki havalimanları ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkarması yatıyor.

Salgın döneminde 54 binden fazla kişi işten çıkarıldı

İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite’ın “İngiltere’nin sivil havacılığı için son çağrı” başlıklı raporuna göre, ülkede tüm havaalanını çalışanlarının sayısı 2008'den 2020 yılına kadar yüzde 30 artarak toplam 70 bine ulaşmıştı. Fakat 2020 yılının mart ayında salgının etkisini artırmasıyla, ülkede hava trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azalırken, havalimanları ve hava yolu şirketleri binlerce çalışanı işten çıkarma yoluna gitti.