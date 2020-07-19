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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Uygurlara insan hakları ihlallerinin sorumlusu Çin'e yaptırımlar geçiştirilmemeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin sorumlusu olarak gördükleri Çin'e karşı yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Uygurlara insan hakları ihlallerinin sorumlusu Çin'e yaptırımlar geçiştirilmemeli

BBC'ye açıklamada bulunan Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karışıya kaldığına dikkati çekti. 

Dominic Raab, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden Çin'in sorumlu olduğunu, sorumlulara karşı yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini ve müttefikleriyle ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara uygulanan zorla doğum kontrol yöntemlerine ve geniş çaplı zulüm politikalarına ilişkin raporların uzun zamandır görülmeyen bir şeyi anımsattığını ifade eden Raab, yaşananları "korkunç ve iğrenç" olarak niteledi.

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