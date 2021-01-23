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İngiltere'den Rusya'ya 'barışçıl gösterilerde gözaltına alınanları serbest bırakın' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, protestocuların gözaltına alınmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

İngiltere'den Rusya'ya 'barışçıl gösterilerde gözaltına alınanları serbest bırakın' çağrısı

İngiltere, Rusya'ya tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "barışçıl" protestocuların gözaltına alınmasından derin endişe duyulduğu ve durumun yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Rus hükümetini insan hakları konusundaki uluslararası taahhütlerine saygı göstermeye, bunlara uymaya ve barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alınan vatandaşları serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanması protesto ediliyor

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

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