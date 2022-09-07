İngiltere'de yeni Başbakan Liz Truss'ın kabinesinde 'etnik çeşitlilik' öne çıktı

Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Partinin yeni lideri seçilen Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini almasının ardından yeni kabineyi oluşturdu.İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Truss, kabinesinde etnik çeşitliliğe önem verdi ve kabinedeki kritik pozisyonlara "beyaz olmayan" isimleri atadı.

Ekonominin başına Gana kökenli Kwasi Kwarteng getirildi

Yeni kabinede Maliye Bakanlığı görevini üstelen Kwarteng'in ailesi 1960'larda Gana'dan İngiltere'ye öğrenci olarak göç etti.

Babası ekonomist, annesi avukat olan ve 1975'te Londra'nın doğusundaki Waltham Forest'ta dünyaya gelen Kwarteng'in ismi, Gana yerel dilinde "Pazar günü doğan" anlamına geliyor.