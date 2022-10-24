İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Truss'ın yerini almak için mücadele veren Eski Maliye Bakanı Sunak ve Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordount arasındaki liderlik yarışını Sunak kazandı Rakibi Mordount, son dakika liderlik yarışından çekildiğini, Sunak'a desteğinin tam olduğunu duyurdu.

Böylelikle, partinin tek adayı Rishi Sunak, doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı oldu.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

Adaylık sürecinde, ülkenin ve partinin birliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Sunak, liderliğiyle bunu başarabileceğini savunuyor.