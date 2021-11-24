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İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede yaklaşık 6 milyon hastanın tedavi için beklediğini söyledi.

İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor

Bakan Javid, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ciddi iş yükünün sistem üzerinde "büyük baskıya" neden olduğunu belirtti.

Hükümetin 2025 yılına kadar 6 bin yeni pratisyen hekimi işe alma hedefine ulaşabilecek durumda olmadığını kabul eden Javid, "Tedavi olmak için bekleyen insan sayısı yaklaşık 5,9 milyon. Bu sayı daha da artacak." dedi.

Bunda hastalardan Kovid-19 salgını sırasında tedavilerini ertelemelerinin istenmesinin de etkili olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Javid, bu kişilerden yeniden hastanelere başvurmalarını isterken sağlık kuruluşları üzerindeki oluşacak daha fazla baskıya da dikkati çekti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre, ülkede salgının başladığı Mart 2020'de 4,24 milyon olan tedavi için bekleyen hasta sayısı, Temmuz 2020'den bu yana her ay arttı. Eylül 2021 itibarıyla 5,83 milyona çıkan bu sayının daha da artması bekleniyor.

Hastane Hizmeti Sağlayıcılar CEO'su Chris Hopson, yaptığı açıklamada, baskının "benzeri görülmemiş" düzeyde olduğunu ve bunun kendilerini "son derecede endişelendirdiğini" kaydetti.

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