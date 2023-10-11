İngilizler, Hamas'la ilgili sosyal medya içeriklerini yasaklıyor

İngiltere'nin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan, sosyal medya platformlarından Hamas'la ilgili şiddet içeriklerinin hızla kaldırılmasını sağlamak amacıyla sosyal medya şirketleriyle "acil toplantı" çağrısında bulundu.

Bakan Donelan, X'ten yaptığı paylaşımda, Hamas'la ilgili her türlü şiddet içeriğinin sosyal medya platformlarından hızla kaldırılması için harekete geçilmesini sağlamak üzere sosyal medya şirketlerine acil toplantı çağrısı yaptığını duyurdu.

Donelan, İsrail ve Yahudi toplumuyla dayanışma içinde olmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.