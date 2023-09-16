IFRC'den Acil Yardım Çağrısı

Fas, 8 Eylül'de 6.8 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı ve ardından 19 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yeni bir raporla depremden etkilenen bölgelerde 6.6 milyon kişinin yaşadığını bildirdi.

Merkez Üssü Marakeş’in Güneybatısında

Depremin merkez üssü, Marakeş şehrinin 71 kilometre güneybatısında, Yüksek Atlas Dağları olarak belirlendi. Depremin etkisi sadece Fas'ta değil, Portekiz ve Cezayir'de de hissedildi. Merkez üssünün 50 kilometre yakınlarında yaklaşık 380 bin kişi yaşarken, sarsıntıdan etkilenen bölgelerde toplamda 6.6 milyon kişi yaşadığı belirtildi.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde 2,946 kişinin hayatını kaybettiğini, 5,674 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmalar ve can kayıpları, bölgede büyük bir acil durum oluşturdu.

Kurtarma ve Yardım Çalışmaları Zorlaşıyor

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırıyor. Acil servis ekipleri, dağlık ve engebeli araziler nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmada zorluk yaşıyor.

Fas’ta Deprem Tarihi

Fas, 1900 yılından bu yana büyüklüğü 5 ve üzeri toplamda 9 deprem yaşadı. 8 Eylül'deki deprem, 2004 yılından bu yana yaşanan en yıkıcı sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

IFRC’nin Çağrısı

IFRC, uluslararası toplumu, depremzedeler için acil yardım sağlama çağrısında bulunuyor. Bölgede yaşayan milyonlarca insanın temel ihtiyaçları için hızlı ve etkili bir yardım organizasyonu gerektiği vurgulandı.

Bu trajik olayın ardından, Fas ve komşu ülkeler, büyük bir insani krizle karşı karşıya. Yetkililer ve yardım kuruluşları, durumu kontrol altına alabilmek ve etkilenenlere yardım sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor.