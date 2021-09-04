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İda Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta elektrik kesintileri nedeniyle halk tahliye ediliyor

ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde, kasırganın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen hala elektrik kesintilerinin devam etmesi nedeniyle halk bölgeden tahliye ediliyor.

İda Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta elektrik kesintileri nedeniyle halk tahliye ediliyor

Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaletinde elektrik kesintileri sürüyor.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell yaptığı basın toplantısında, "Elektrikleri geri getirmek için çabalarımız sürüyor ancak herkes bir anda elektriğe kavuşamayacak." ifadesini kullandı.

Cantrell, en çok mağdur olanlara öncelik vererek kentteki halkı tahliye etmeye başladıklarını belirtti.

Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi ölmüş, binlerce kişinin evi tahribata uğramıştı.

Özellikle kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

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