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Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı
ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı, 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükseldi.
DÜNYA 03.10.2022, 11:44 03.10.2022, 11:48
ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.
Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
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